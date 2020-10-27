Роман Головченко рассказал об обстановке на предприятиях Белоруссии

Глава правительства Белоруссии Роман Головченко заявил, что несмотря на попытки оппозиции заставить рабочих организовать забастовку, ситуация на предприятиях республики остаётся спокойной, сообщает БелТА.

Также он отметил, что подобные призывы пойдут на пользу только конкурентам белорусских производителей, а любые попытки нарушить работу на опасных производствах "будут жёстко пресекаться".

Напомним, что ранее белорусские издания сообщали о том, что на некоторых заводах рабочие устроили забастовку, при этом предлагая и другим коллегами присоединиться.

Однако Чеслав Шульга, помощник министра промышленности Белоруссии, заявил, что все заводы республики работают в штатном режиме.