Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что собрала семь миллионов долларов для помощи бастующим жителям республики.

"Мы наблюдаем солидарность в мире. Запущена акция "Мы работаем, чтобы вы бастовали". Люди перечисляют свои дневные заработки в фонды помощи людям, которые бастуют, и, по моим данным, они уже собрали более $7 млн", — рассказала оппозиционер.

"Сегодняшний день — это только начало национальной забастовки, которая, я уверена, будет продолжаться", — добавила Тихановская.