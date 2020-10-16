О чём спросит Зеленский: стали известны ещё три вопроса для населения

Стали известны оставшиеся три из пяти вопросов, которые Владимир Зеленский планирует задать населению страны. Всеукраинский опрос призван уточнить мнение всех жителей страны, однако многие эксперты считают: Зеленский нарушает закон.

Итак, три оставшихся вопроса, которые опубликовал сам президент в своем профиле "Телеграм":

Необходимо ли уменьшить число депутатов в Верховной раде до 300?

Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли стране на международном уровне поднимать вопрос об использовании гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом?

Ранее стало известно, что проведение опроса будут оплачивать "меценаты", имена которых пока не уточняются.

По данным политического эксперта Михаила Чаплиги, которое он озвучил на одной из ТВ-передач, подобные опросы являются ни чем иным, как "вмешательством в выборы" и прямо нарушают антикоррупционные законы.