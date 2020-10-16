Стали известны оставшиеся три из пяти вопросов, которые Владимир Зеленский планирует задать населению страны. Всеукраинский опрос призван уточнить мнение всех жителей страны, однако многие эксперты считают: Зеленский нарушает закон.
Итак, три оставшихся вопроса, которые опубликовал сам президент в своем профиле "Телеграм":
Ранее стало известно, что проведение опроса будут оплачивать "меценаты", имена которых пока не уточняются.
По данным политического эксперта Михаила Чаплиги, которое он озвучил на одной из ТВ-передач, подобные опросы являются ни чем иным, как "вмешательством в выборы" и прямо нарушают антикоррупционные законы.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.