Зеленский: нас пугали, что китайцы вывезут всю нашу землю вагонами

Украинский рынок земли и землепользования десятилетиями работал настолько хаотично, что необходима кардинальная реформа для стабилизации ситуации.

На данный момент украинская земля в пересчёте на гектары — одна из самых дешёвых в Европе. Кроме того, многочисленные сделки купли-продажи проводились с нарушением Конституции.

По словам президента страны Владимира Зеленского, проводимые на данный момент реформы "станут историческими". В частности, президент уже подписал указ, который позволяет сельскохозяйственным общинам получить землю в коммунальную собственность.

"Мы обещали дать украинцам реальное право собственности на свою землю, и мы это сделали. Мы сделали реформу именно для украинцев", — сообщил президент.

Также Зеленский эмоционально обрисовал ситуацию, в которой земельные ресурсы Украины находились до реформ.