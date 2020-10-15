Украинский рынок земли и землепользования десятилетиями работал настолько хаотично, что необходима кардинальная реформа для стабилизации ситуации.
На данный момент украинская земля в пересчёте на гектары — одна из самых дешёвых в Европе. Кроме того, многочисленные сделки купли-продажи проводились с нарушением Конституции.
По словам президента страны Владимира Зеленского, проводимые на данный момент реформы "станут историческими". В частности, президент уже подписал указ, который позволяет сельскохозяйственным общинам получить землю в коммунальную собственность.
"Мы обещали дать украинцам реальное право собственности на свою землю, и мы это сделали. Мы сделали реформу именно для украинцев", — сообщил президент.
Также Зеленский эмоционально обрисовал ситуацию, в которой земельные ресурсы Украины находились до реформ.
"Пугали, что китайцы вывезут всю нашу землю вагонами.
За это время умерли почти миллион землесобственников, которые так и не стали реальными хозяевами своей земли", — высказался президент.
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