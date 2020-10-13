Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак прибыл в Киргизию, чтобы провести встречу с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым.

В ходе переговоров Козак неоднократно предлагал Жээнбекову помощь в урегулировании внутриполитической обстановки в стране.

"С первых дней возникшего кризиса в общественно-политической ситуации в стране президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков провел неоднократные телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Кыргызстан и Россия — союзники и стратегические партнеры, а также являются членами ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС. Российская сторона выражала беспокойство и предлагала свою помощь по урегулированию ситуации с момента возникшей ситуации", — сообщили в пресс-службе киргизского лидера.