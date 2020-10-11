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Названа главная задача внешней политики России

Суть внешней политики России состоит в гармонизации международных отношений. Об этом сообщила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Не в этом состоит суть нашей внешней политики и нашей внутренней, чтобы доказать отсутствие у них (Запада) морального права быть лидерами в правочеловеческой области, не в этом же состоит.

Состоит задача в гармонизации международных отношений, в выстраивании такого базиса международных дел, который позволял бы сосуществовать странам с разными системами, с разным уровнем развития. Вот в этом состоит одна из задач нашей внешней политики и вообще целей нашего государства, которое присутствует на международной арене", — пояснила дипломат.

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