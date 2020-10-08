В Минске пояснили троллинг с "переименованием" Украины, Литвы и Польши

Председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев пояснил, почему Украину, Польшу и Литву "переименовали" на государственном ТК СТВ.

По его словам, таким образом журналисты хотели "подчеркнуть общее славное прошлое" четырёх стран:

"Подписание Украины, Польши и Литвы названиями, которые у них были во время СССР, с приставкой "бывшие", подчеркивает общее наследие, содержит отсыл к тому времени, когда в этих странах создавались ключевые объекты промышленности, инфраструктура портов, дорог, жилых кварталов. Времени, когда у нас было общее социальное и культурное пространство".

Есть, как подчеркнул Кривошеев, и ещё одна причина:

"Белорусам в последнее время часто приходится слышать со стороны близких нам республик крайне недружественную риторику: заявления о признании или непризнании, особенно в тех вопросах, которые их непосредственно не касаются. Полагаю, что такими ностальгическими титрами главные телеканалы Беларуси решили достучаться до наших коллег на западе и юге. И — судя по острой реакции соседей — они нас услышали".

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что белорусские телевизионщики "переименовали" для своих новостных выпусков Польшу, Литву и Украину. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.