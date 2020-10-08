Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Американцы выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать досрочно
Роспотребнадзор: ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Британия выясняет, кто потерял у её берега беспилотный катер
МИД: Франция и Германия намерены возглавить антироссийскую коалицию
Пропавший в 2018 году северокорейский дипломат нашёлся в Южной Корее
Обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда вышел из тюрьмы под залог в $1 млн
Израильтяне требуют отставки Нетаньяху
Китай обвинил Майка Помпео в создании политической конфронтации
Люди с опаской относятся к вакцине от COVID потому что мало информации

В Минске пояснили троллинг с "переименованием" Украины, Литвы и Польши

Председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев пояснил, почему Украину, Польшу и Литву "переименовали" на государственном ТК СТВ.

В Минске пояснили троллинг с "переименованием" Украины, Литвы и Польши

По его словам, таким образом журналисты хотели "подчеркнуть общее славное прошлое" четырёх стран:

"Подписание Украины, Польши и Литвы названиями, которые у них были во время СССР, с приставкой "бывшие", подчеркивает общее наследие, содержит отсыл к тому времени, когда в этих странах создавались ключевые объекты промышленности, инфраструктура портов, дорог, жилых кварталов. Времени, когда у нас было общее социальное и культурное пространство".

Есть, как подчеркнул Кривошеев, и ещё одна причина:

"Белорусам в последнее время часто приходится слышать со стороны близких нам республик крайне недружественную риторику: заявления о признании или непризнании, особенно в тех вопросах, которые их непосредственно не касаются. Полагаю, что такими ностальгическими титрами главные телеканалы Беларуси решили достучаться до наших коллег на западе и юге. И — судя по острой реакции соседей — они нас услышали".

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что белорусские телевизионщики "переименовали" для своих новостных выпусков Польшу, Литву и Украину. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Последние материалы
Кремль прокомментировал данные ОЗХО по "Новичку"
В Минске пояснили троллинг с "переименованием" Украины, Литвы и Польши
Американцы выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать досрочно
Роспотребнадзор: ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Скончался Марио Молина, лауреат Нобелевской премии по химии 1995 года
Британия выясняет, кто потерял у её берега беспилотный катер
МИД: Франция и Германия намерены возглавить антироссийскую коалицию
Пропавший в 2018 году северокорейский дипломат нашёлся в Южной Корее
Обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда вышел из тюрьмы под залог в $1 млн
Израильтяне требуют отставки Нетаньяху
Популярное
Мир. Новости мира
На встрече с Меркель Тихановская попросила денег

На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.

На встрече с Меркель Тихановская попросила денег
Алексиевич сделала заявление о "переодетых русских" в Белоруссии
Новости Белоруссии
Алексиевич сделала заявление о "переодетых русских" в Белоруссии
Мир. Новости мира
Выгодно ли Берлину "инвестировать" в Тихановскую?
Российский шоу-бизнес
Жизнь Татьяны Овсиенко складывается не лучшим образом
Руслан Веснянко Христианская Украина в карабахском конфликте поддерживает Азербайджан Руслан Веснянко Усам Оздемиров Мусорная реформа требует прорывных идей Усам Оздемиров Василий Амирджанов Макрон поборется с "контробществом" мигрантов Василий Амирджанов
Комментарии
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Христианская Украина в карабахском конфликте поддерживает Азербайджан
Ведьма Алена Полынь: про храм, церковь и собор
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Ургант пошутил над Плющенко, купившему сыну коляску за полмиллиона
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Ведьма Алена Полынь: про храм, церковь и собор
Ургант пошутил над Плющенко, купившему сыну коляску за полмиллиона
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
На Камчатке обнаружили повреждение полигона химикатов
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников