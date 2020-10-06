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Столица Борщи в бывшей УССР: БелТВ жёстко троллит Украину

Стремление украинских властей "любой ценой" наставить белорусский народ "на путь истинный" — читай: на тот, по которому идёт сама Незалежная — вызвало шквал троллинга на государственном телевидении Белоруссии.

Столица Борщи в бывшей УССР: БелТВ жёстко троллит Украину

Ведущие отпускают колкие — и весьма остроумные — фразы в адрес руководства страны.

Столица Борщи в бывшей УССР

Терпение белорусских журналистов лопнуло, когда Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, заявил, что

отныне Украина будет называть Александра Лукашенко не президентом Белоруссии, а просто по имени-фамилии.

В ответ на это телеграм-канал "Пул первого" предложил считать столицей Украины не Киев, а поселок Борщи.

  • Борщи — это небольшое село в Одесской области, там проживает менее двух тысяч человек.

А через пару дней в выпуске новостей на белорусском ТВ сюжет из центра Киева сопровождался геолокацией "бывшая УССР".

Справедливости ради стоит отметить, что "новые обозначения" получили также и другие государства, поддержавшие белорусскую оппозицию:

  • Польша — её обозначили "бывшая Польская народная республика",
  • Литва — "бывшая Литовская республика".

Ведущие политических программ не остались в стороне

Например, ведущий одной из информационно-аналитических программ "прошёлся" по советам, которые Киев отпускает Минску, и — в свою очередь — дал рекомендации соседям:

Украину журналист назвал "истерзанной демократией", упрекнул ее в уличном насилии радикалов, неумении остановить войну на Донбассе и сдаче суверенитета Западу.

"Мы, конечно, готовы к усвоению уроков, но только от страны, которая

  • остановит братоубийственную войну,
  • найдет у себя смелость обнародовать у себя имела убийц небесной сотни,
  • не будет позволять за миллиард долларов снимать прокуроров по звонку из Вашингтона,
  • начнет бороться с нацизмом в своей стране,
  • обеспечит безопасность иностранным дипломатам, если уж не своим журналистам и общественным деятелям.

Нам, конечно, до вашей развитой демократии далеко, но мы усвоили за последние полгода точно:

  • чем меньше у нас будет таких советчиков, как вы, тем быстрее мы вернемся к той Беларуси, которую любили последние четверть века.

 

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