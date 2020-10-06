Столица Борщи в бывшей УССР: БелТВ жёстко троллит Украину

Стремление украинских властей "любой ценой" наставить белорусский народ "на путь истинный" — читай: на тот, по которому идёт сама Незалежная — вызвало шквал троллинга на государственном телевидении Белоруссии.

Ведущие отпускают колкие — и весьма остроумные — фразы в адрес руководства страны.

Столица Борщи в бывшей УССР

Терпение белорусских журналистов лопнуло, когда Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, заявил, что

отныне Украина будет называть Александра Лукашенко не президентом Белоруссии, а просто по имени-фамилии.

В ответ на это телеграм-канал "Пул первого" предложил считать столицей Украины не Киев, а поселок Борщи.

Борщи — это небольшое село в Одесской области, там проживает менее двух тысяч человек.

А через пару дней в выпуске новостей на белорусском ТВ сюжет из центра Киева сопровождался геолокацией "бывшая УССР".

Справедливости ради стоит отметить, что "новые обозначения" получили также и другие государства, поддержавшие белорусскую оппозицию:

Польша — её обозначили "бывшая Польская народная республика",

Литва — "бывшая Литовская республика".

Ведущие политических программ не остались в стороне

Например, ведущий одной из информационно-аналитических программ "прошёлся" по советам, которые Киев отпускает Минску, и — в свою очередь — дал рекомендации соседям:

Украину журналист назвал "истерзанной демократией", упрекнул ее в уличном насилии радикалов, неумении остановить войну на Донбассе и сдаче суверенитета Западу.