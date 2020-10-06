Стремление украинских властей "любой ценой" наставить белорусский народ "на путь истинный" — читай: на тот, по которому идёт сама Незалежная — вызвало шквал троллинга на государственном телевидении Белоруссии.
Ведущие отпускают колкие — и весьма остроумные — фразы в адрес руководства страны.
Терпение белорусских журналистов лопнуло, когда Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, заявил, что
отныне Украина будет называть Александра Лукашенко не президентом Белоруссии, а просто по имени-фамилии.
В ответ на это телеграм-канал "Пул первого" предложил считать столицей Украины не Киев, а поселок Борщи.
А через пару дней в выпуске новостей на белорусском ТВ сюжет из центра Киева сопровождался геолокацией "бывшая УССР".
Справедливости ради стоит отметить, что "новые обозначения" получили также и другие государства, поддержавшие белорусскую оппозицию:
Например, ведущий одной из информационно-аналитических программ "прошёлся" по советам, которые Киев отпускает Минску, и — в свою очередь — дал рекомендации соседям:
Украину журналист назвал "истерзанной демократией", упрекнул ее в уличном насилии радикалов, неумении остановить войну на Донбассе и сдаче суверенитета Западу.
"Мы, конечно, готовы к усвоению уроков, но только от страны, которая
- остановит братоубийственную войну,
- найдет у себя смелость обнародовать у себя имела убийц небесной сотни,
- не будет позволять за миллиард долларов снимать прокуроров по звонку из Вашингтона,
- начнет бороться с нацизмом в своей стране,
- обеспечит безопасность иностранным дипломатам, если уж не своим журналистам и общественным деятелям.
Нам, конечно, до вашей развитой демократии далеко, но мы усвоили за последние полгода точно:
- чем меньше у нас будет таких советчиков, как вы, тем быстрее мы вернемся к той Беларуси, которую любили последние четверть века.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.