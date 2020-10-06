Тихановская: Лукашенко начал путаться

Лукашенко, который буквально несколько месяцев назад обвинял во всём происходящем мужа Тихановской, потом "координаторов из Европы", а потом нашёл и "российский след", снова передумал — виновата опять Европа.

Об этом рассказала Светлана Тихановская в ходе берлинской пресс-конференции. По мнению политика, Лукашенко "запутался".

"Пару месяцев назад Лукашенко обвинял моего мужа и других людей в том, что их координирует Россия. Теперь он передумал и обвиняет Европу", — сообщила Тихановская.

Она подчеркнула: протест не контролируется из-за рубежа, его "ядро" — молодёжь, которая "пишет историю". И Тихановская уверена: победа будет за ними.

"Я не могу простить его [Лукашенко] как личность. Однако как национальный лидер я должна принять решение", — ответила Тихановская на вопрос о своём отношении к Лукашенко.

Она подытожила: если президент просто покинет свой пост, его не будут трогать.