"Тихановская — символ недоверия Лукашенко"

Является ли Тихановская президентом Белоруссии? Ответить на этот вопрос не смог даже госсекретарь США Майк Помпео. В ходе беседы с представителями Fox News он затруднился с ответом и не стал комментировать данный вопрос.
Что нужно сделать Тихановской, чтобы стать президентом? Достаточно ли будет победы на выборах (если они состоятся) — или её уже воспринимают скорее как "лидера оппозиции", чем как "главу РБ", и нужен новый кандидат?
Комментирует эксперт Осташко Руслан, политолог, главный редактор PolitRussia для "Правды. Ру".
"Тихановская не является ни президентом, ни лидером оппозиции.
Тихановская на текущий момент — символ оппозиционной борьбы и символ недоверия Лукашенко.
Стать президентом ей не светит вообще ни при каких раскладах, как минимум по нескольким причинам", — уверен Осташко.
Эксперт отмечает:
"У мужа Тихановской и у Бабарико шансов победить на выборах намного больше, чем у самой Тихановской.
В Белоруссии все прекрасно понимают, что Тихановская — очень удобный символ сейчас для оппозиции. Она слабая, за ней не идут люди, она просто берёт на себя удары, связанные с возможными преследованиями и политическими репрессиями.
Как только вектор развития в Белоруссии в плане новых выборов или перевыборов будет определен, а, скорее, это будут новые выборы через год-полтора в связи с изменениями в Конституцию, то Тихановскую просто отодвинут", — рассказал Осташко.
Он подчеркнул: на текущий момент ею просто удобно прикрываются, используют, с ней пытались создать второго Хуана Гуайдо. И Тихановская со своей задачей справляется.
"Милая женщина, домохозяйка, без политических претензий, без миллиардных счетов за границей или внутри Белоруссии, без своего бизнеса. Для того чтобы раскачивать западную белорусскую прессу, это идеальный вариант. Но как только речь дойдёт до реальной власти, ее очень быстренько отодвинут", — резюмирует эксперт.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".