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Осташко: Тихановская не станет президентом ни при каких раскладах

Является ли Тихановская президентом Белоруссии? Ответить на этот вопрос не смог даже госсекретарь США Майк Помпео. В ходе беседы с представителями Fox News он затруднился с ответом и не стал комментировать данный вопрос.

Осташко: Тихановская не станет президентом ни при каких раскладах

Что нужно сделать Тихановской, чтобы стать президентом? Достаточно ли будет победы на выборах (если они состоятся) — или её уже воспринимают скорее как "лидера оппозиции", чем как "главу РБ", и нужен новый кандидат?

Комментирует эксперт Осташко Руслан, политолог, главный редактор PolitRussia для "Правды. Ру".

 

"Тихановская — символ недоверия Лукашенко"

"Тихановская не является ни президентом, ни лидером оппозиции.

Тихановская на текущий момент — символ оппозиционной борьбы и символ недоверия Лукашенко.

Стать президентом ей не светит вообще ни при каких раскладах, как минимум по нескольким причинам", — уверен Осташко.

Эксперт отмечает:

  • во-первых, если будут перевыборы или новые выборы в Белоруссии, то как минимум со стороны Лукашенко будет другой альтернативный кандидат, который будет выступать против;
  • во-вторых, если будут дополнительные выборы, то с огромной долей вероятности будет освобожден и муж Тихановской, и второй сильный альтернативный кандидат — Бабарико.

 

"Милая женщина, домохозяйка, без политических претензий, без миллиардных счетов за границей"

"У мужа Тихановской и у Бабарико шансов победить на выборах намного больше, чем у самой Тихановской.

В Белоруссии все прекрасно понимают, что Тихановская — очень удобный символ сейчас для оппозиции. Она слабая, за ней не идут люди, она просто берёт на себя удары, связанные с возможными преследованиями и политическими репрессиями.

Как только вектор развития в Белоруссии в плане новых выборов или перевыборов будет определен, а, скорее, это будут новые выборы через год-полтора в связи с изменениями в Конституцию, то Тихановскую просто отодвинут", — рассказал Осташко.

Он подчеркнул: на текущий момент ею просто удобно прикрываются, используют, с ней пытались создать второго Хуана Гуайдо. И Тихановская со своей задачей справляется.

"Милая женщина, домохозяйка, без политических претензий, без миллиардных счетов за границей или внутри Белоруссии, без своего бизнеса. Для того чтобы раскачивать западную белорусскую прессу, это идеальный вариант. Но как только речь дойдёт до реальной власти, ее очень быстренько отодвинут", — резюмирует эксперт.

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