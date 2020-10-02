Осташко: Тихановская не станет президентом ни при каких раскладах

Является ли Тихановская президентом Белоруссии? Ответить на этот вопрос не смог даже госсекретарь США Майк Помпео. В ходе беседы с представителями Fox News он затруднился с ответом и не стал комментировать данный вопрос.

Что нужно сделать Тихановской, чтобы стать президентом? Достаточно ли будет победы на выборах (если они состоятся) — или её уже воспринимают скорее как "лидера оппозиции", чем как "главу РБ", и нужен новый кандидат?

Комментирует эксперт Осташко Руслан, политолог, главный редактор PolitRussia для "Правды. Ру".

"Тихановская — символ недоверия Лукашенко"

"Тихановская не является ни президентом, ни лидером оппозиции. Тихановская на текущий момент — символ оппозиционной борьбы и символ недоверия Лукашенко. Стать президентом ей не светит вообще ни при каких раскладах, как минимум по нескольким причинам", — уверен Осташко.

Эксперт отмечает:

во-первых, если будут перевыборы или новые выборы в Белоруссии, то как минимум со стороны Лукашенко будет другой альтернативный кандидат, который будет выступать против;

во-вторых, если будут дополнительные выборы, то с огромной долей вероятности будет освобожден и муж Тихановской, и второй сильный альтернативный кандидат — Бабарико.

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"У мужа Тихановской и у Бабарико шансов победить на выборах намного больше, чем у самой Тихановской. В Белоруссии все прекрасно понимают, что Тихановская — очень удобный символ сейчас для оппозиции. Она слабая, за ней не идут люди, она просто берёт на себя удары, связанные с возможными преследованиями и политическими репрессиями. Как только вектор развития в Белоруссии в плане новых выборов или перевыборов будет определен, а, скорее, это будут новые выборы через год-полтора в связи с изменениями в Конституцию, то Тихановскую просто отодвинут", — рассказал Осташко.

Он подчеркнул: на текущий момент ею просто удобно прикрываются, используют, с ней пытались создать второго Хуана Гуайдо. И Тихановская со своей задачей справляется.