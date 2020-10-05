Слезоточивый газ и взрывы: Киргизия протестует против итогов выборов

Мирный протест, начавшийся в столице Киргизии Бишкеке после оглашения предварительных итогов парламентских выборов, состоявшихся в стране в воскресенье, в понедельник перешёл в столкновения с правоохранителями.

Недовольные результатами голосования демонстранты предприняли попытку штурма здания парламента. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Большой митинг на центральной площади Ала-Тоо начался мирно: лидеры оппозиции призвали как толпу, так и полицию воздержаться от провокационного поведения. Но что-то пошло не так и толпа попыталась прорваться через ворота во внутренние помещения парламента. Некоторые из них перелезали через забор и бросали камни в здание.

Полиция вмешалась, чтобы отвлечь толпу от парламента, используя слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сообщений о пострадавших и каких-либо арестах пока нет.

Что и из-за чего происходит в Киргизии

Участвовали 16 партий.

Только 4 партии — все они проправительственные — смогли преодолеть порог голосования и пройти в парламент.

11 проигравших оппозиционных групп отвергли результаты голосования и призвали народ выйти на улицы.

Несколько тысяч человек откликнулись на призыв, стекаясь в центр столицы. Люди несли национальные флаги и скандировали антиправительственные лозунги, а оппозиционеры, а также некоторые популярные певцы, актеры и спортсмены, которые также поддерживали это дело, обращались к ним со сцены. Они требовали проведения новых честных выборов.

"Это были самые грязные выборы, которые когда-либо видела страна, — заявил местным СМИ лидер оппозиционной партии "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов. - Кыргызстан опозорил себя перед всем миром. Новые выборы должны быть проведены без участия провластных партий".

Протестующие заявили, что готовы оставаться на площади Ала-Тоо столько, сколько потребуется для удовлетворения их требований. Они предупредили, что палаточный лагерь будет возведен у президентских дворцов точно так же, как и в Киеве во время протестов на Майдане 2014 года, которые закончились свержением тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, что народные восстания уже привели к свержению двух киргизских лидеров с тех пор, как среднеазиатская республика стала независимой страной после распада Советского Союза в 1991 году.