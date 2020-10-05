Экс-депутат Верховной рады: Киеву лучше забыть о Крыме

Для руководства Украины есть множество задач, которые нужно решать «ещё вчера», так что Крым - явно не приоритет.

Как минимум, сидящим в Киеве чиновникам стоит начать работу по Минским соглашениям, а также пресечь агрессивную антироссийскую риторику и попытки оставить Крым без ресурсов.

По мнению экс-депутата Верховной рады Евгения Червоненко, выступившему в эфире канала «112», вариант с «украинским Крымом» возможен, но лишь в том случае, если жители полуострова «почувствуют, что там [на Украине] их дом и там им лучше». Силовыми же методами можно достичь лишь обратного эффекта.

Касательно Минских договоренностей депутат напомнил: и страны ЕС во главе с Германией, и Штаты рано или поздно в категоричной форме потребуют их исполнения.

Напомним: ранее Киев предпринял ряд шагов для обострения ситуации по Крыму, в частности - прекратил подачу туда воды. Вопрос дошел до ООН - и там сообщили, что за водоснабжение полуострова ответственны и Украина, и Россия.