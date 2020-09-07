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Элизабет Троссел: Украина и РФ должны обеспечить Крым водой

Общество

Официальный представитель управления Верховного комиссара ООН Элизабет Тросселл высказалась о ситуации по водообеспечению Крыма. Она сказала, что эту проблему обязаны решать как Украина, так и Россия. Хотя на России, по мнению ООН, лежит больше ответственности.

Элизабет Троссел: Украина и РФ должны обеспечить Крым водой

"Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни", — сказано в заявлении Тросселл.

Мы далее отмечаем, что в соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории", — добавила Тросселл.

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