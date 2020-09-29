Запад должен вернуть Украине деньги, которые были ранее выведены из страны.

С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Андрей Деркач.

"Всего 13 миллиардов наших денег выведено и работает в юрисдикции США. А у нас клянчат три миллиарда у Международного валютного фонда и 600 у этого, с позволения сказать, Борреля Жозепа. То есть нам должны, а не мы должны. Мы должны сказать дорогим товарищам, что Украина не банкомат, верните деньги назад наши", — считает парламентарий.