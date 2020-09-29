Обидевшись на ЕС, Польша и Венгрия будут "надзирать" за Брюсселем

Будапешт и Варшава объявили о создании общественного института, который будет следить за нарушениями закона внутри ЕС.

"Это наш ответ на обвинения в подрыве демократических ценностей путем оказания политического влияния на средства массовой информации и суды, а также в нападении на неправительственные организации (НПО), ранее прозвучавшие в адрес двух стран из Брюсселя,- заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи со своим польским коллегой Збигневом Рау. "Цель создаваемого Института сравнительного правоведения состоит в том, чтобы нас не принимали за дураков", — сказал Сийярто, добавив, что он теряет терпение, когда "западноевропейские политики используют нас как мешок с дерьмом."

По словам главы венгерского МИДа, новый институт будет внимательно следить за тем, как обеспечивается верховенство права во всем Европейском Союзе, чтобы гарантировать, что "двойные стандарты" не используются для несправедливого обвинения Венгрии и Польши в правонарушениях.

Министр иностранных дел Польши, в свою очередь, заявил, что новая организация будет способствовать развитию "правовых дебатов" в Союзе, отметив, что такой диалог предпочтительнее политической вражды.

Напомним, в апреле Европарламент осудил Польшу и Венгрию за попрание "европейских ценностей" во время пандемии коронавируса. Будапешт и Варшава обвинялись в подавлении демократических процессов в рамках их реакции на кризис здравоохранения.

Чуть позже Венгрия и Польша столкнулись с вероятностью быть исключенными из фонда восстановления после пандемии на сумму €750 млрд после того, как Брюссель рассмотрел вопрос о введении жестких условий в отношении наличных средств, касающихся соблюдения "верховенства права".

Однако ЕС, похоже, отказался от этой идеи, когда Варшава и Будапешт пригрозили наложить вето на любой закон, который лишит их этих преимуществ.