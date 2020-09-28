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Греция готова помочь Армении в деэкскалации конфликта

Греческие власти подготовились к оказанию помощи Армении в рамках деэскалации напряженности в Нагорном Карабахе. Поскольку между Арменией и Грецией достаточно хорошие отношения и "прочные узы дружбы", Афины осуждают текущую ситуацию и попробуют сделать всё, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы.

Греция готова помочь Армении в деэкскалации конфликта

Таков итог телефонного разговора между представителями МИД двух стран.

"Глава МИД Греции Никос Дендиас осудил гибель людей и выразил готовность Греции помочь в усилиях по немедленной деэскалации в Нагорном Карабахе", — отметили для СМИ представители ведомства.

Напомним: в ходе столкновений 27 сентября как Армения, так и Азербайджан сообщили об убитых и раненых, а также о потере техники. Конфликт осудили в США, российская сторона готова стать посредником и помочь в урегулировании давнего территориального спора.

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