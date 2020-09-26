Недавнее заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля положило конец "украинской мечте".

С таким мнением выступил российский сенатор Алексей Пушков. В беседе с Владимиром Зеленским Боррель отметил, что Евросоюз — "не банкомат", и европейские страны не намерены заниматься благотворительностью в отношении Украины.

"Помните один из его лозунгов: "Хочу шелковые трусики и в ЕС"? Finita la comedia. В ЕС не примут, по безвизу выехать можете, но на "трусики" придется заработать, батрача у поляков или обслуживая посетителей европейских кафе", — утверждает Пушков.

"Киев долго настаивал на своем праве быть главным европаразитом, но Брюсселю, похоже, это надоело: сами разрушили свою экономику — сами и мучайтесь", — добавил сенатор.