ЦРУ: Москва проводит секретную операцию против Байдена

Российское руководство проводит специальную операцию, цель которой — дискредитировать кандидата в президенты США Джо Байдена. Операция проводится при участии украинского депутата Андрея Деркача — у него достаточно связей в Конгрессе - и местных СМИ. Помогает российской стороне и окружение Трампа (в частности, его адвокат).

Такие выводы содержатся в свежем выпуске издания Washington Post — журналисты ссылаются на доклад ЦРУ. На текущий момент, по мнению прессы, Байдена активно "поливают грязью" в СМИ, чтобы "усилить разногласия в обществе накануне выборов в США".

Доказательств, по давней американской традиции, в ЦРУ нет, поэтому весь документ проходит под грифом "вероятно". Однако известно, что в Вашингтоне готовы были поддержать Киев деньгами при условии отставки одного из украинских прокуроров, который работал по делу сына Байдена. А Деркач в этом месяце угодил в американский санкционный список с пометкой "агент РФ".