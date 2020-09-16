Один из кандидатов на пост президента Америки Джо Байден, заявил, что возраст не сильно влияет на его самочувствие. И что хоть он и старше действующего президента, но здоровье у него намного лучше.

"Вы только посмотрите на нас, — призывал демократ Байден. — Внимательно посмотрите и сравните, кто находится в лучшей форме: я или Трамп?".

"Нужно только приглядеться к тому, как мы оба передвигаемся, и вам сразу станет все понятно", — уверен демократ.