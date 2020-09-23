Недавно президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которого была поднята тема об отравлении блогера Алексея Навального.
Российский лидер напомнил, что блогер уже был замечен в симулировании плохого самочувствия.
"Господин Путин считает, что надо изучать и другие версии, например, версию, которая ведет в Латвию, поскольку изобретатель "Новичка" живет там", — пишет газета Le Monde.
По информации издания, Макрон отверг эту теорию.
Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая от лица ОДКБ на Генассамблее ООН, заявил, что мир "устал от разъединительных линий".