Впервые за сто лет в Чернобыльскую зону вернулись медведи

Впервые за сто лет в Чернобыльскую зону вернулись опасные хищники. Речь идёт о медведях.

Об этом уникальном событии рассказал зоолог, сотрудник Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивным отходам и радиоэкологии Сергей Гащак.