Впервые за сто лет в Чернобыльскую зону вернулись опасные хищники. Речь идёт о медведях.
Об этом уникальном событии рассказал зоолог, сотрудник Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивным отходам и радиоэкологии Сергей Гащак.
"Медведя можно встретить практически на всей территории, даже зимой. Но их ещё не так много. Они мигрирующие. К нам они попадают, скорее всего, с белорусской территории", — пояснил специалист.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.