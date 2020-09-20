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Кравчук признался в своём бессилии

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук признался, что пока не может ничего сделать для достижения мира в Донбассе.

По его словам, Минские соглашения могут быть приостановлены или даже расторгнуты, если Украины продолжит отказываться от закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве.

"Это же решение одобрено ООН, а Украина должна выполнять международные документы", — пояснил Кравчук.

Политик обращался с открытым письмом к депутатам Верховной рады, однако его проигнорировали.

"Сегодня Россия и "ОРДЛО" открыто про это говорят. Они ждут пока мы говорим, что этот вопрос в работе. Но тогда вся ответственность будет на Верховной Раде", — добавил Кравчук.

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