Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук признался, что пока не может ничего сделать для достижения мира в Донбассе.
По его словам, Минские соглашения могут быть приостановлены или даже расторгнуты, если Украины продолжит отказываться от закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве.
"Это же решение одобрено ООН, а Украина должна выполнять международные документы", — пояснил Кравчук.
Политик обращался с открытым письмом к депутатам Верховной рады, однако его проигнорировали.
"Сегодня Россия и "ОРДЛО" открыто про это говорят. Они ждут пока мы говорим, что этот вопрос в работе. Но тогда вся ответственность будет на Верховной Раде", — добавил Кравчук.
С 5 ноября в Европарламенте перестанут признавать Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии.