Кравчук признался в своём бессилии

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук признался, что пока не может ничего сделать для достижения мира в Донбассе.

По его словам, Минские соглашения могут быть приостановлены или даже расторгнуты, если Украины продолжит отказываться от закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве.

"Это же решение одобрено ООН, а Украина должна выполнять международные документы", — пояснил Кравчук.

Политик обращался с открытым письмом к депутатам Верховной рады, однако его проигнорировали.