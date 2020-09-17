Эми Доррис: Трамп держал меня и трогал

Американка Эми Доррис решила поведать миру историю о домогательствах Дональда Трампа. Она сказала, что он удерживал её насильно и прикасался к её телу. Кроме того, женщина объяснила, что не рассказала об этом раньше, потому что боялась за свою жизнь.