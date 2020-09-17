Американка Эми Доррис решила поведать миру историю о домогательствах Дональда Трампа. Она сказала, что он удерживал её насильно и прикасался к её телу. Кроме того, женщина объяснила, что не рассказала об этом раньше, потому что боялась за свою жизнь.
"Я не могла заставить его отпустить меня. Я всегда описывала это, как будто…, казалось, что меня обнимал осьминог. Я знаю, что еще несколько человек говорили подобное", — рассказала женщина.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.