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Фон дер Ляйен: польским "свободным от ЛГБТ зонам" нет места в ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед членами Европарламента, заявила, что польские "свободные от ЛГБТ зоны" являются нарушением человеческих свобод и им нет места в Европейском Союзе.

Фон дер Ляйен: польским

Фон дер Ляйен высказала свое неодобрение правительству Польши, которое "часто нападает на ЛГБТ-идеологию", из-за чего ряд польских городов объявили себя "свободными от ЛГБТ-идеологии зонами".

"Быть самим собой — это не ваша идеология, — сказала она. — Поэтому я говорю предельно ясно — свободные от ЛГБТ-сообщества зоны — это свободные от человечества зоны. И им нет места в нашем союзе."

ЕС, по словам фон дер Ляйен, должен прекратить любые проявления нарушений прав человека, будь то в Гонконге или в связи с судьбой уйгуров.

"Но что же нас удерживает? Почему даже простые заявления о ценностях ЕС откладываются, размываются или становятся заложниками по другим мотивам? Когда государства-члены говорят, что Европа слишком медлительна, я говорю им быть мужественными и, наконец, перейти к голосованию квалифицированным большинством голосов — по крайней мере, по правам человека и осуществлению санкций."

Она пообещала разработать общеевропейский "акт Магнитского" — список целенаправленных санкций для наказания нарушителей прав человека. И, судя по тону главы комиссии ЕС, первой "не поздоровится" Польше.

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