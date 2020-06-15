Анджей Дуда считает, что ЛГБТ - идеология хуже коммунизма

Действующий президент Польши Анджей Дуда в своей предвыборной речи назвал пропаганду прав ЛГБТ "идеологией более разрушительной, чем коммунизм".

Напомним, что в Польше сейчас в разгаре предвыборная президентская гонка: Анджей Дуда - один из десяти кандидатов на главный пост.

Выступая перед избирателями в воскресенье, Дуда сказал, что

"поколение его родителей боролось против коммунистической идеологии в течение 40 лет, и они не думали, что появится новая идеология, которая еще более разрушительна для человека - это идеология, которая под клише уважения и терпимости скрывает глубокую нетерпимость". (цитата ВВС).

К слову, общественная организация по правам ЛГБТ в Европе (ILGA-Europe) отмечает, что Польша является самой худшей страной в ЕС с точки зрения прав ЛГБТ, согласно индексу, опубликованному в прошлом месяце.

ДЛЯ СПРАВКИ

Анджей Дуда и его националистическая партия Закона и Справедливости (PiS) на предыдущих выборах получили большинство в парламенте именно потому, что их программа построена на католических ценностях, включая поддержку традиционных семей и оппозицию однополым бракам.

Дуда стоит на своем

Выступая перед сторонниками в городе Бжеге (юго-западная Польша) Дуда сказал, что

"родители несут ответственность за сексуальное воспитание своих детей и никакие учреждения и организации не могут вмешиваться в то, как родители воспитывают своих детей".

10 июня он подписал "семейную Хартию" предложений по выборам, в том числе обещания не допускать гей-пары к браку или усыновлению детей и запретить преподавание вопросов ЛГБТ в школах.

Фото: ЛГБТ-активисты устроили Радужный флешмоб у президентского дворца

Напряженность в отношениях с ЕС

Реакция на это заявление пока еще действующего польского президента не заставила себя ждать.

ЕС

"Перевод активистов движения "За права ЛГБТ" в ту же категорию, что и коммунизм, можно рассматривать как подстрекательство к нетерпимости в Польше, где антикоммунистическое движение солидарности вело борьбу за демократию в 1980-х годах", - прокомментировал официальный Брюссель.

Европейская комиссия разослала письма главам 5 польских провинций, выразив обеспокоенность по поводу резолюций, в которых они заявляют о своей "свободе от ЛГБТ-идеологии". Исполнительная власть ЕС напомнила им об их обязанности гарантировать недискриминацию как основную ценность ЕС.

Поляки

А вот поляки в большинстве своем согласны с посланием PiS, что как коммунизм был иностранной идеологией, навязанной полякам Советским Союзом, так и ЛГБТ - навязывается ЕС.

Опросы общественного мнения показывают, что Анжей Дуда является фаворитом для победы на выборах 28 июня.

Политические оппоненты не согласны

Один из его главных соперников, либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский из правоцентристской партии "Гражданская платформа", подвергся критике со стороны религиозных консерваторов за то, что разрешил обсуждение вопросов ЛГБТ в Варшавских школах. Выборы, скорее всего, пойдут на второй тур второго тура голосования.

Соперничающий кандидат от Левой партии Роберт Бидрон - активист ЛГБТ-движения - назвал семейную Хартию Дуды