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Автор Любовь Степушова

Польша лишилась финансирования ЕС из-за "зон свободных от ЛГБТ"

Мир » Европа » Евросоюз

Шести польским городам отказано в получении субсидий в рамках ЕС из-за того, что они объявили себя "зонами свободными от ЛГБТ" или признали главенство "Хартии семьи". Польша стоит перед дилеммой: ценности или деньги.

Польские города дискриминируют ЛГБТ

Европейский комиссар по вопросам равенства Хелена Далли (Мальта) написала об этом решении в Twitter. По ее мнению, польские города не могут участвовать в программе Town Twinning ("Городское партнерство"), так как они дискриминировали лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Она не указала, о каких конкретно городах идет речь.

"Свободные от ЛГБТ зоны" — это решения, принятые местными органами власти. Они не имеют юридической силы, но, как ясно дал понять Европейский парламент, даже если они не налагают физических барьеров, они являются "чрезвычайно дискриминационными" и ограничивают свободу, которой "обладает каждый гражданин Сообщества".

Во вторник Европейская комиссия (ЕК) утвердила список из 127 проектов в рамках программы "Городское партнерство", которая получила в общей сложности 2 324 327 евро из фондов ЕС. По этой программе, муниципалитеты могут получить финансирование в размере до 25 000 евро для проектов, которые "мобилизуют граждан на местном уровне для обсуждения конкретных вопросов европейской политической повестки дня".

Из 147 польских муниципалитетов и организаций всего восемь подали заявки. Среди них Вжесня (5 тысяч евро), Сопот (7,5 тысячи евро), Ополе (12 тысяч евро), Затор (10 тысяч евро) и Дзержковице (7,5 тысячи евро). По состоянию на 2020 год, регионы, которые приняли резолюцию о "Зоне свободной от ЛГБТ" либо Хартию семейных прав ("Хартия семьи") составляли 1/3 страны.

Благородное негодование министра

Министр юстиции Польши Збигнев Зиобро заявил, что действия ЕК беспочвенны и незаконны и попросил премьер-министра предпринять решительные действия, чтобы опротестовать их.

Министр подчеркнул, что Договор ЕС четко предусматривает, что Европейская комиссия и все органы ЕС обязаны уважать национальную самобытность отдельных стран, принцип равенства местных органов власти и равенства граждан.

Зиобро добавил, что граждане стран ЕС имеют право свободно формировать свои собственные мнения, убеждения и взгляды, которые "никоим образом не могут подвергаться цензуре, и что на них не может быть оказано какое-либо давление, связанное с какой-либо идеологией или взглядами тех или иных европейских чиновников".

Недавно в Польше состоялись президентские выборы в которых с минимальным преимуществом выиграл кандидат от правящей партии консерваторов "Закон и Справедливость" (PiS) Анджей Дуда. В период предвыборной кампании он заявил, что "ЛГБТ — это хуже чем коммунизм" и подписал Хартию семьи, в которой говорится, в том числе, о запрете усыновления детей однополыми браками.

Деньги за ценности

Польские политики уже прокомментировали решение правительства ЕС. Так Томаш Трела из Демократического левого альянса заявил tvn24, что решение ЕС было "очень четким и недвусмысленным", и это сигнал для политиков из PiS "прийти в себя, потому что речь идет о будущем и финансах нашей маленькой родины".

Активист ЛГБТ-сообщества Кшиштоф Эмишек, отметил, что — "либо (есть) права человека и уважение к фундаментальным ценностям, и, следовательно, европейские деньги, либо (есть) гомофобия и нет денег от Европейского Союза".

Заместитель спикера сейма Петр Згожельский из Польской крестьянской партии (PSL), комментируя этот вопрос, сказал, что "у нас есть пример того, что, Европейский союз будет придерживаться принципа: деньги за ценности".

Карма Польши — не быть незалежной

Заметим, что Польша в большинстве своем — это верующая католическая страна, получается, что права католиков не должны учитываться. Поляки часто говорят, что в свое время в Польше были люди, которые ради своих интересов преданно служили коммунистическому тоталитаризму и его идеологии, сегодня в Польше есть люди, которые во имя своих собственных интересов преданно служат тоталитаризму ЕС и его идеологии. Не быть Польше незалежной.

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Темы польша евросоюз лгбт-сообщество
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