Белорусская оппозиционная активистка Мария Колесникова обвиняется в публичном призыве к захвату власти.
Об этом сообщили белорусские следователи.
" Марии Колесниковой предъявлено обвинение по статье 361.3 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные через средства массовой информации и интернет). Она остаётся под стражей. Расследование продолжается", - говорится в заявлении Следственного комитета страны.
Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
Напомним, что Колесникова была задержана 8 сентября на украинско-белорусской границе и взята под стражу. По данным белорусского Госпогранкомитета, она была задержана при попытке незаконного пересечения границы с Украиной.
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