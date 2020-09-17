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Колесниковой предъявлено обвинение. Ей "светит" 5 лет тюрьмы

 Белорусская оппозиционная активистка Мария Колесникова обвиняется в публичном призыве к захвату власти.

Колесниковой предъявлено обвинение. Ей

Об этом сообщили белорусские следователи.

" Марии Колесниковой предъявлено обвинение по статье 361.3 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные через средства массовой информации и интернет). Она остаётся под стражей. Расследование продолжается", - говорится в заявлении Следственного комитета страны.

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, что Колесникова была задержана 8 сентября на украинско-белорусской границе и взята под стражу. По данным белорусского Госпогранкомитета, она была задержана при попытке незаконного пересечения границы с Украиной.

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