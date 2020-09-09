Марию Колесникову заключили под стражу

Оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак заключены под стражу. Членов президиума Координационного совета Белоруссии подозревают в попытке захвата власти в стране. Как сообщает Следственный комитет, необходимые доказательства были собраны в ходе расследования.

"В настоящий момент в ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой "Координационный совет", действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь", — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Ранее "Правда.Ру" писала, что стало известно, где находится исчезнувшая из центра Минска Мария Колесникова. После того как её якобы пытались насильно выдворить из страны на Украину, но она порвала свой паспорт, её задержали пограничники. С тех пор родственники и соратники не могли выйти с Марией на связь. 9 сентября стало известно, что она находится в минском следственном изоляторе.