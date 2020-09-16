Белорусская оппозиция готовит "список Колесниковой"

Лидер оппозиции Светлана Тихановская подтвердила: санкционный список оппозиции действительно будет создан.

Его назовут "списком Колесниковой", а идея составить документ появилась после ареста силовыми структурами Белоруссии ряда членов президиума Координационного совета по транзиту власти.

"У нас просто очень-очень много задач, которые нужно решить в данный момент. Здесь же можно говорить не только о Колесниковой, а и о Тихановском, о Бабарико, о всех политзаключенных, которые сейчас ни за что сидят в тюрьмах", — поделилась подробностями Тихановская.

Пока нет информации о том, кто именно войдет в список и как документ поможет оппозиции. Также не уточнялись данные касательно того, будут ли белорусские оппозиционеры предлагать "поддержку" списка странам ЕС.

Тихановская добавила, что граждане страны уже устали от протестов, из-за чего демонстрации могут вскоре поменять формат. По мнению лидера оппозиции, к решению проблемы могут подключиться другие страны.