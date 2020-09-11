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До появления в штабе Бабарико местом ПМЖ Колесниковой была Германия

Зампредседателя Бундестага Клаудиа Рот заявила о намерении "взять под опеку Марию Колесникову", задержанную белорусскими властями за призывы к захвату власти, "если её надумают надолго арестовать".

До появления в штабе Бабарико местом ПМЖ Колесниковой была Германия

Возникает резонный вопрос: сначала Навальный, теперь Колесникова… Зачем Германии столько чужих оппозиционеров? С какой целью она их собирает у себя?

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, в случае с Колесниковой внимание фрау Рот вызвано тем, что до недавнего времени она (Колесникова) жила и работала в Германии:

Колесникова по образованию и профессии — музыкант. Она училась в Штутгарте, и в последнее время находилась в Германии на ПМЖ, работая преподавателем музыки и участвуя в концертной деятельности немецких музыкальных организаций.

Появилась она в Белоруссии накануне старта президентской избирательной кампании и сразу сама себя предложила в качестве участника штаба Бабарико. Впоследствии она стала руководителем избирательной программы.

Она возникла в белорусской политической жизни из германского пространства. Но что касается Германии, каких-либо очевидных сведений об ее участии в политической жизни страны не имеется. В данном случае, скорее всего, германские власти, исходя из того, что она жила и работала на их территории, проявляют интерес к её персоне.

То есть, вероятнее всего, связи Навальный-Колесникова искать не стоит?

Навальный, я считаю, это другая история. Она в другой плоскости.

В отношении Колесниковой я бы добавил, что все-таки она уроженка и гражданка Белоруссии, то есть в любом случае Германия вмешивается в белорусские дела.

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