Джо Байден перепутал Ирак с Ираном

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден, выступая в Тампе (штат Флорида) перепутал Иран и Ирак.

"Американские войска погибли в Иране и Афганистане, 6 923 человека. Каждый из этих падших ангелов оставил после себя семью. Теперь за их семейными столами есть свободные места", — сказал бывший вице-президент и экс-сенатор, когда-то голосовавший за войну в Ираке.

Joe Biden confuses Iran & Iraq pic.twitter.com/Kpo6KbWL8E — Breaking911 (@Breaking911) September 15, 2020

Пользователи Twitter отреагировали мгновенно:

"Джо Байден не знает разницы между Ираном и Ираком, но хочет быть президентом Соединенных Штатов”, — написал Джоэл Фишер. "И этому парню мы должны доверит политику?" — @BADG3RMANTV

Как отмечают некоторые в социальных сетях, это уже второй раз, когда Байден смешивает две страны в речи, посвященной внешней политике. В январе он дважды упомянул Иран, когда говорил о голосовании в иракском парламенте.

Напомним, что в Иране американские военные официально никогда не воевали. А вот в Ираке провели две операции:

"Буря в пустыне" (1991 год)

"Лиса в пустыне" (1998-й).

Частые оговорки Байдена — одна из любимых тем его оппонента по президентской гонке Дональда Трампа.

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