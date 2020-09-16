Глава МИД ЕС: Лукашенко не является легитимным президентом Украины

Джозеп Боррелл, министр иностранных дел Европейского Союза, попал в неловкое положение, когда попытался, выступая в Европарламенте, поставить под сомнение легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Лукашенко не является законным президентом Украины", — заявил Борелл.

Стоит отметить, что, хотя в зале поднялся гул недоумения и смешки, министр против истины не погрешил — Лукашенко никогда не претендовал на лидерство именно в этой стране.

Впрочем, поняв ошибку (после того, как его поправили), Борелл поправился:

"Конечно, Белоруссии, о чем я только думал".

Затем чиновник продолжил свою речь, как и было запланировано, призывая правительство страны прекратить "незаконные аресты" и "насилие". Борелл также упомянул, что ЕС собирается ввести санкции в отношении Белоруссии и "пересмотрит" свои отношения с этой страной в целом.