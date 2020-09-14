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"А не свергнуть ли нам Зеленского?" - подумывают на Украине

На Украине растёт недовольство политикой, проводимой действующим президентом.

В стране уже практически открыто начинают звучать призывы к новой революции, цель которой — свержение избранного народом главы государства.

Депутат Рады Ренат Кузьмин в эфире телеканала Zik заявил:

"В органах власти и силовых структурах уже активно готовятся к свержению Зеленского. Для этих целей набралась достаточно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту".

По словам Кузьмина, "рулят антизеленскими настроениями" люди Петра Порошенко:

"Они ждут, когда появится повод, который легитимизировал бы их действия".

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