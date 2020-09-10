Экс-депутат Рады назвал условие развала Украины

Владимир Зеленский, оставаясь на посту президента Украины, гарантированно уничтожит её как государство.

Такое мнение в интервью ТК "Наш" высказал Евгений Мураев, экс-депутат Верховной Рады.

По словам политика, Зеленский, будучи президентом, "вообще не понимает, что он делает":

"Проводимая им (Зеленским) политика приведёт к тому, что судебная власть Незалежной окончательно перейдёт в руки иностранных правительств. Это закончится тем, что в стране будет выстроена карательная вертикаль. И вот тогда от Украины, как государства, не останется вообще ничего", — сказал Мураев.

И добавил, что на протяжении нескольких лет "страну грабили американские спекулянты, зарабатывающие на ней".