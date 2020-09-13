Президент Украины Владимир Зеленский встал на защиту комика Олега Филимонова, которого партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в мэры Одессы.

По мнению украинского лидера, Одессу всегда представляли великие учёные, спортсмены, художники и писатели.

"Знают не из-за каких-то уголовных дел, а знают, как честного, известного, я считаю, легендарного человека. Любят пописывать, что он какой-то кавээнщик. Мне кажется, что это звучит очень обидно, и не слово кавээнщик, потому что тот, кто "служил" в КВН, знает, что это очень сложно", — пояснил Зеленский.