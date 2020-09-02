Виктор Медведчук: Зеленский совершает преступление против украинцев

Виктор Медведчук крайне негативно высказался о решении президента отменить с этого года обучение на русском языке в украинских школах. В то время как на языках других нацменьшинств обучение ещё будет проводиться. Политик назвал это преступлением против украинцев в целом.