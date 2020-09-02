Виктор Медведчук крайне негативно высказался о решении президента отменить с этого года обучение на русском языке в украинских школах. В то время как на языках других нацменьшинств обучение ещё будет проводиться. Политик назвал это преступлением против украинцев в целом.
"Ответственность за циничную расправу над русским языком в Украине несет Зеленский и его окружение… Украинская власть всячески препятствует изучению русского языка, который является одним из шести "планетарных", являясь официальным рабочим языком ООН наряду с английским, арабским, испанским, китайским и французским", — говорит Виктор Медведчук.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.