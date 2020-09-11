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Колесникова подала иск на КГБ за попытку насильственной депортации

Одна из лидеров белорусского протестного движения — Мария Колесникова подала в Следственный комитет страны заявление о том, что "силовики" — сотрудники КГБ — пытались насильно депортировать её, угрожая выдворить за границу "живую или по частям".

Колесникова подала иск на КГБ за попытку насильственной депортации

Напомним, ранее адвокат Людмила Казак подтвердила, что Колесникова была заключена в СИЗО после того, как ее обвинили в публичных призывах к захвату власти.

В заявлении, опубликованном на сайте экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, руководителем предвыборной компании которого изначально была Колесникова, утверждается, что она "подверглась похищению, угрозам убийством и попытке насильственного выдворения из страны".

"Мне сказали, что если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, то меня вывезут: живым или по частям", — написала Мария Колесникова.

По её словам, ей угрожали 25 годами тюрьмы, если она откажется покинуть страну.

"Когда в КГБ увидели, что я никуда не поеду, офицеры надели мне на голову мешок и отвезли на границу с Украиной. После того, как я порвала свой паспорт — а это означало, что я не смогу въехать в Украину — меня снова посадили в микроавтобус и отвезли в Мозырскую пограничную тюрьму", — утверждает Мария Колесникова.

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