Колесникова подала иск на КГБ за попытку насильственной депортации

Одна из лидеров белорусского протестного движения — Мария Колесникова подала в Следственный комитет страны заявление о том, что "силовики" — сотрудники КГБ — пытались насильно депортировать её, угрожая выдворить за границу "живую или по частям".

Напомним, ранее адвокат Людмила Казак подтвердила, что Колесникова была заключена в СИЗО после того, как ее обвинили в публичных призывах к захвату власти.

В заявлении, опубликованном на сайте экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, руководителем предвыборной компании которого изначально была Колесникова, утверждается, что она "подверглась похищению, угрозам убийством и попытке насильственного выдворения из страны".

"Мне сказали, что если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, то меня вывезут: живым или по частям", — написала Мария Колесникова.

По её словам, ей угрожали 25 годами тюрьмы, если она откажется покинуть страну.

"Когда в КГБ увидели, что я никуда не поеду, офицеры надели мне на голову мешок и отвезли на границу с Украиной. После того, как я порвала свой паспорт — а это означало, что я не смогу въехать в Украину — меня снова посадили в микроавтобус и отвезли в Мозырскую пограничную тюрьму", — утверждает Мария Колесникова.

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