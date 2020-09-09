Крепкий орешек КС Белоруссии: в строю осталась одна Алексиевич

В Белоруссии практически обезглавлен Координационный совет. Из 7 членов президиума лишь одна Светлана Алексиевич "на посту".

Остальные или задержаны, или сбежали за границу (сами они это называют "высланы из страны").

9 сентября стало известно, что Мария Колесникова, которая сначала "пропала", а потом "нашлась" на украинской границе, арестована. Ей вменяется статья о попытке захвата власти. Вчера же по аналогичному обвинению был арестован Максим Знак.

Есть предположение, что Светлана Алексиевич остаётся на свободе и, вроде бы, никуда не собирается уезжать из страны потому, что у неё есть "охранная грамота"- мировая известность и Нобелевская премия.

Однако, по словам писательницы, на неё "оказывается мощное давление", вплоть до попыток неизвестных вломиться в квартиру.

Светлана Алексиевич провела импровизированную пресс-конференцию, где выступила с несколькими заявлениями.

Вкратце: что сказала Алексиевич