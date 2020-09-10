Лукашенко: если Белоруссия падет, настанет очередь России

9 сентября белорусский президент Александр Лукашенко встретился с группой российских журналистов.

Во время большого интервью Александр Григорьевич, помимо прочего, заявил, что

сегодняшняя Белоруссия — это всего лишь трамплин. На прицеле находится Россия.

По его словам, к такому выводу он пришёл после проведённого "собственного анализа":

"Нельзя недооценивать сегодняшний кризисный потенциал, спровоцированный воздействием внешних действующих лиц.Если Белоруссия рухнет, настанет очередь России", — сказал он.

Лукашенко абсолютно уверен: Западу нужна Россия, Белоруссия-только трамплин.

"Нельзя передавать Белоруссию Соединенным Штатам или Западу, — говорил белорусский президент российским журналистам. И напомнил, как в середине 1990-х Клинтон приезжал в Белоруссию. — Все уже было подписано и подготовлено. Кто этому помешал? Я!"

Напомним, Лукашенко по-прежнему считает себя единственным политиком в собственной стране, который может вести переговоры с Россией.

В последние 10 лет возглавляемое им белорусское правительство все больше опиралось на так называемую "многовекторную политику", согласно которой суверенное государство Беларусь, несмотря на свое членство в союзе с Россией, пыталось наладить "очень хорошие отношения" со своими остальными соседями, ЕС, США и Китаем.

Произойдет ли в результате политического кризиса принципиальное переосмысление этой политики, пока неясно. Но стоит помнить, что ЕС, несмотря на критику Лукашенко, не стал вводить против него персональные санкции — чтобы "не загнать самодержца в руки Путина" — как сами политики ЕС описывают эту тактику.