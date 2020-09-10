Под давлением ЕС Сербия отказалась от военных учений с РФ и Белоруссией

Сербия отказалась принимать участие в запланированных ранее военных учениях в Россией и Белоруссией, в ходе которых военнослужащие трёх стран должны были "скоординировать совместные действия по борьбе с терроризмом".

Как говорится в сообщении, распространенном официальным Белградом,

"в ближайшее время Сербия не будет участвовать ни в каких учениях или военных мероприятиях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, Китаем, ни с ЕС, ни с Востоком, ни с Западом".

По словам министра обороны страны Александра Вулина, Сербия находится под "ужасающим и незаслуженным давлением" Европейского союза.