Полтора десятка белорусов попросили убежища на Украине

Семья из Белоруссии попросила убежища на Украине. Как пояснил глава семейства, на родине в отношении него возбудили надуманное уголовное дело. Об этом сегодня сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Двое взрослых (мужчина и женщина) вместе с детьми прибыли в один из пунктов пропуска на украино-белорусском участке границы в пределах Черниговской области. Во время пограничного контроля граждане сразу обратились к военнослужащим пограничной службы отметив, что они нуждаются в дополнительной защите из-за притеснений в своей стране", — говорится в сообщении.

По словам главы семейства, в Белоруссии семья испытывала давление со стороны силовиков. Позднее на него возбудили уголовное дело за взяточничество.

Как отмечает пограничная служба, за последнее время из Белоруссии в Украину проехали 15 граждан, попросивших защиты.

Ранее "Правда.Ру" писала, что охрана белорусских границ усилена на всех направлениях, кроме России. Об этом российским журналистам в интервью рассказал президент республики Александр Лукашенко.