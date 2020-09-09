Охрана белорусских границ усилена

Пограничные службы Белоруссии работают в усиленном режиме. Охрана границ усилена со всеми странами, кроме России.

Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко.

"Да, у нас полностью, по всему периметру кроме России, у нас же с Россией границы практически нет, кроме административной. А так, конечно, сохраняется (усиление охраны — прим. ред.), и даже мы усилили на украинском направлении границы. И не зря, судя по сегодняшней ночи", — отметил белорусский лидер.

Ранее президент Белоруссии заявил, что есть неопубликованная часть разговора Берлина с Варшавой о состоянии Алексея Навального. По словам Лукашенко, эта часть диалога является сенсационной. В Германии и Польше заявили, что запись является подделкой.

Также президент Белоруссии отметил, что в стране возможны досрочные президентские выборы. Они могут состояться только после принятия новой Конституции на всеобщем референдуме.

Готов Александр Лукашенко продолжить и интеграцию с Россией. Он отметил, что для построения Союзного государства необходимо, чтобы заработали те институты, о создании которых уже есть договорённость.