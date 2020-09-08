Лукашенко готовится к большому интервью

На самые острые вопросы журналистов ответит Александр Лукашенко. Сегодня президент Белоруссии даст большое интервью.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Пул Первого".

"Есть вопросы к Лукашенко. И Лукашенко ответит! Уж поверьте, как всегда, откровенно и на самые острые. Сегодня президент даст большое интервью", — говорится в сообщении канала.

Вопросы президенту Белоруссии будет задавать главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, а также её коллеги Антон Верницкий, Евгений Рожков, Роман Бабаян.

Напомним, что недавно Лукашенко уже давал большое интервью. Вопросы задавал украинский журналист Дмитрий Гордон. Материал вышел в начале августа, до президентских выборов в Белоруссии.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению главы государства, митинги, охватившие республику, даже помогли стране. Как пояснил Александр Лукашенко, протестные акции выявили недостатки, в том числе в управлении страны. Теперь у власти есть возможность проработать слабые места.

В ближайшее время президент РБ приедет в Россию. В Москве готовится встреча на высшем уровне. По данным телеканала "Дождь", визит запланирован на 14 сентября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков эту дату не подтвердил, но и не опроверг.