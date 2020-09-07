В Кремле подтвердили визит Лукашенко в Москву в "ближайшие дни"

Ранее стало известно, что встреча белорусского лидера Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным запланирована на 14 сентября.

Об этом сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на собственные источники в Кремле.

Пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что подготовка к приезду Лукашенко находится в активной стадии и визит главы Белоруссии ожидается в "ближайшие дни".