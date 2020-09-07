Ранее стало известно, что встреча белорусского лидера Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным запланирована на 14 сентября.
Об этом сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на собственные источники в Кремле.
Пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что подготовка к приезду Лукашенко находится в активной стадии и визит главы Белоруссии ожидается в "ближайшие дни".
"Подготовка визита Лукашенко в РФ находится в активной стадии. В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни. Своевременно мы вас проинформируем", — сообщил представитель Кремля.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.