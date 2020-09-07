Александр Лукашенко сделал неожиданное заявление о происходящем в республике. По мнению президента, протесты помогли стране лучше увидеть свои недостатки, в том числе в управлении. И теперь можно поработать над ошибками.
"Скрывать нечего, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов и послевыборный период, вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти. Что показывают эти события с точки зрения Следственного комитета? Какие уроки нам необходимо из этого извлечь?" — сказал Лукашенко.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.