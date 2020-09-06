Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
На крыше резиденции Лукашенко заметили "людей в чёрном"
Протестующие уходят от резиденции Лукашенко
Мясников защитил россиян, которые не хотят делать прививку от COVID
СТС планировал снять ещё два сезона "Ворониных" до смерти Клюева
Скончалась новорождённая дочь солиста 5sta Family
Кулеба: цивилизацию в Россию принесли украинцы
Ржавеет Луна, а виновата Земля – учёные объяснили этот феномен
Авиация НАТО отрабатывает авиаудары по России
В Минске протестующие подошли к резиденции Лукашенко

Земан не видит связи между Навальным и "Северным потоком-2"

Мир » Европа

Президент Чехии Милош Земан удивлён, что западные страны пытаются связать "отравление" Алексея Навального со строительством "Северного потока-2".

Чешский лидер заявил, что между состоянием оппозиционера и строительством российского трубопровода нет ничего общего.

Однако все стороны должны расследовать произошедшее и установить причину ухудшения здоровья блогера.

Последние материалы
СТС планировал снять ещё два сезона "Ворониных" до смерти Клюева
Скончалась новорождённая дочь солиста 5sta Family
Кулеба: цивилизацию в Россию принесли украинцы
Ржавеет Луна, а виновата Земля – учёные объяснили этот феномен
Литва больше не доверяет Евросоюзу из-за ситуации с Белоруссией
Авиация НАТО отрабатывает авиаудары по России
В Минске протестующие подошли к резиденции Лукашенко
Диетолог: рыба на гриле очень полезна для сердца
"Муж - не ваша собственность": жена Навального жёстко ответила Рошалю
Владимир Путин: певец не сможет петь при поражении лёгких на 80%
Популярное
Российский шоу-бизнес
СМИ: Пугачёва и Галкин готовятся к разводу

Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.

СМИ: Пугачёва и Галкин готовятся к разводу
Донбасс готовится стать частью Ростовской области
Бывший СССР
Донбасс готовится стать частью Ростовской области
Полезно знать
Мельница мифов: гладиаторы не были рабами
Наука и техника
В мозге космонавтов нашли изменения
Василий Амирджанов Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США Любовь Степушова Руслан Веснянко Блуждающий политик Саакашвили: нынче здесь, завтра — там Руслан Веснянко
Комментарии
Кулеба: цивилизацию в Россию принесли украинцы
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Раскрыты главные фальсификации о Второй мировой войне
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Крым: долгий путь на Родину
Крым: долгий путь на Родину
Раскрыты главные фальсификации о Второй мировой войне
Раскрыты главные фальсификации о Второй мировой войне
Крым: долгий путь на Родину
Крым: долгий путь на Родину
Сергей Лавров обнаружил в Белоруссии экстремистов
Сергей Крутоусов: летать пока не будем
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом
Названы четыре страны, заинтересованные в смене белорусской власти
Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом
Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом
Сергей Крутоусов: летать пока не будем
Николай Стариков: "Лукашенко — не тот человек, который уходит"
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников