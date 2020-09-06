Президент Чехии Милош Земан удивлён, что западные страны пытаются связать "отравление" Алексея Навального со строительством "Северного потока-2".
Чешский лидер заявил, что между состоянием оппозиционера и строительством российского трубопровода нет ничего общего.
Однако все стороны должны расследовать произошедшее и установить причину ухудшения здоровья блогера.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.