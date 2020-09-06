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Литва больше не доверяет Евросоюзу из-за ситуации с Белоруссией

Мир » Европа

Бездействуя в отношении Белоруссии, Евросоюз подрывает свой внешнеполитический авторитет.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус. Он призвал страны ЕС оказать "более ощутимую" помощь белорусской оппозиции.

"Белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым. Мы должны предоставить ему перспективу быть среди демократических государств", — отметил глава литовского МИД.

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