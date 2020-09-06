Литва больше не доверяет Евросоюзу из-за ситуации с Белоруссией

Бездействуя в отношении Белоруссии, Евросоюз подрывает свой внешнеполитический авторитет.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус. Он призвал страны ЕС оказать "более ощутимую" помощь белорусской оппозиции.