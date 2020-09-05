Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с правительством назвал главную проблему страны.
"Я всегда говорил и хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, главная наша проблема, обеспокоенность — это экономика. Есть экономика, значит будет все остальное, нет экономики, то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, на спокойствие в стране и так далее", — утверждает белорусский лидер.
Напомним, с 9 августа в Белоруссии проходят массовые акции протеста против результатов выборов, на которых 80% голосов избирателей получил действующий президент республики.
Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, говоря об отваге народа, допустил непростительную оговорку.