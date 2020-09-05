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Лукашенко обозначил главную проблему Белоруссии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с правительством назвал главную проблему страны.

"Я всегда говорил и хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, главная наша проблема, обеспокоенность — это экономика. Есть экономика, значит будет все остальное, нет экономики, то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, на спокойствие в стране и так далее", — утверждает белорусский лидер.

Напомним, с 9 августа в Белоруссии проходят массовые акции протеста против результатов выборов, на которых 80% голосов избирателей получил действующий президент республики.

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