Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с правительством назвал главную проблему страны.

"Я всегда говорил и хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, главная наша проблема, обеспокоенность — это экономика. Есть экономика, значит будет все остальное, нет экономики, то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, на спокойствие в стране и так далее", — утверждает белорусский лидер.