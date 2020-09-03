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Суд США признал незаконной деятельность АНБ, обнародованную Сноуденом

Мир

Федеральный апелляционный суд США постановил, что программа наблюдения Агентства национальной безопасности (АНБ), которая собирала метаданные миллиардов телефонных звонков американцев, была незаконной и, возможно, неконституционной.

Суд США признал незаконной деятельность АНБ, обнародованную Сноуденом

Коллегия из трех судей девятого окружного апелляционного суда установила, что программа, которая была раскрыта в 2013 году бывшим сотрудником ЦРУ и АНБ Эдвардом Сноуденом и официально закончилась в 2015 году, нарушила законы США о слежке и "могла нарушить" Четвертую поправку к Конституции.

Сноуден, который неоднократно цитировался в решении суда, написал в Твиттере, что семь лет назад, когда против него было возбуждено уголовное дело за то, что он "сказал правду", никогда не думал, "что доживёт до того момента, когда сможет увидеть, как американский суд осудит деятельность АНБ как незаконную".

Со своей стороны, Американский союз гражданских свобод (ACLU) отметил, что приговор, "подтверждающий то, что мы всегда знали", является "победой нашего права, признание права на неприкосновенность частной жизни".

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