Суд США признал незаконной деятельность АНБ, обнародованную Сноуденом

Федеральный апелляционный суд США постановил, что программа наблюдения Агентства национальной безопасности (АНБ), которая собирала метаданные миллиардов телефонных звонков американцев, была незаконной и, возможно, неконституционной.

Коллегия из трех судей девятого окружного апелляционного суда установила, что программа, которая была раскрыта в 2013 году бывшим сотрудником ЦРУ и АНБ Эдвардом Сноуденом и официально закончилась в 2015 году, нарушила законы США о слежке и "могла нарушить" Четвертую поправку к Конституции.

Сноуден, который неоднократно цитировался в решении суда, написал в Твиттере, что семь лет назад, когда против него было возбуждено уголовное дело за то, что он "сказал правду", никогда не думал, "что доживёт до того момента, когда сможет увидеть, как американский суд осудит деятельность АНБ как незаконную".

Seven years ago, as the news declared I was being charged as a criminal for speaking the truth, I never imagined that I would live to see our courts condemn the NSA's activities as unlawful and in the same ruling credit me for exposing them.

And yet that day has arrived. https://t.co/FRdG2zUA4U