Греция планирует открыть границы для россиян. Правда, въезжать в страну смогут по 500 человек в неделю.
Ограничения на въезд будут частично сняты с 7 по 21 сентября. Попасть в страну можно исключительно на самолёте через аэропорты Ираклиона, Афин и Салоников. С собой нужно иметь отрицательный тест на COVID, который был сделан методом ПЦР не позднее 72 часов до прибытия в Грецию. Справка должна быть на английском языке.
"Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку. В случае нарушения этого обязательства они несут обязанность репатриировать пассажира за свой счет", — говорится в постановлении правительства Греции.
Также гостям страны нужно иметь ваучер на проживание в отеле. А за день до прибытия в Грецию нужно заполнить электронную форму Passenger Locator Form и указать свои контактные данные.
Ранее "Правда.Ру" писала, что на Крите ввели новые ограничения из-за коронавируса. На острове отмечается всплеск новых инфицированных. До 14 сентября запрещены все массовые мероприятия, в том числе вечеринки, шествия, закрыты рынки и ярмарки. Нельзя собираться группами больше девяти человек, а за одним столом в таверне могут сидеть до четырёх человек.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.