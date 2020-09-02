Со следующей недели Греция начнёт принимать россиян

Греция планирует открыть границы для россиян. Правда, въезжать в страну смогут по 500 человек в неделю.

Ограничения на въезд будут частично сняты с 7 по 21 сентября. Попасть в страну можно исключительно на самолёте через аэропорты Ираклиона, Афин и Салоников. С собой нужно иметь отрицательный тест на COVID, который был сделан методом ПЦР не позднее 72 часов до прибытия в Грецию. Справка должна быть на английском языке.

"Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку. В случае нарушения этого обязательства они несут обязанность репатриировать пассажира за свой счет", — говорится в постановлении правительства Греции.

Также гостям страны нужно иметь ваучер на проживание в отеле. А за день до прибытия в Грецию нужно заполнить электронную форму Passenger Locator Form и указать свои контактные данные.

Ранее "Правда.Ру" писала, что на Крите ввели новые ограничения из-за коронавируса. На острове отмечается всплеск новых инфицированных. До 14 сентября запрещены все массовые мероприятия, в том числе вечеринки, шествия, закрыты рынки и ярмарки. Нельзя собираться группами больше девяти человек, а за одним столом в таверне могут сидеть до четырёх человек.